Após deixar Universal, Andressa Urach aposta na profissão de manicure

A ex-vice miss bumbum Andressa Urach está apostando em nova profissão, após deixar a Igreja Universal a modelo está fazendo curso de estética e está usando suas redes sociais para divulgar seus serviços.

No Instagram de Andressa Urach é possível ver a divulgação de sua nova ocupação: “Designer de sobrancelha, especialista em embelezamento do olhar, nail designer e esteticista. Qualidade no serviço e bom atendimento é nosso objetivo!”

Neste sábado (24) a atriz disse que está muito feliz com o curso e com o que tem feito ultimamente: “Estou com 33 anos e já fiz vários cursos em várias áreas: Atriz, radialista, apresentadora de tv, chefe de cozinha, faculdade de enfermagem, barbeira entre outros cursos que estou me profissionalizando na área da estética e estou amando (designer desobrancelha, manicure, limpeza de pele, cílios, massagem, bronzeamento …).” afirmou.