Ex-governador não está inelegível, diz nota do MDB

Em nota, MDB diz que a sentença não torna Puccinelli inelegível, visto que, existem recursos cabíveis a serem apresentados

Condenado por improbidade administrativa pela 1ª Vara Federal de Campo Grande, o ex-governador do Estado, André Puccinelli (MDB), não se tornou inelegível para as eleições de 2022, no qual, tem interesse em concorrer. Foi o que esclareceu o partido em nota à imprensa na tarde desta terça-feira (11). “Existem recursos cabíveis a serem apresentados no momento oportuno. Tanto o MDB quanto o ex-governador confiam na justiça e que a verdade dos fatos prevalecerá com a sua consequente absolvição” afirmou o partido em nota.

A decisão judicial se deu em razão de um vídeo gravado nas eleições de 2012, dentro das Secretarias de Estado, em que Puccinelli articulava votos. Na ocasião, ele coagia servidores comissionados. Por ordem de lista alfabética, tomava prestação de contas do voto de cada um, sob penalidade de exoneração. O ex-governador já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), TRibunal Superior Eleitoral (TSE) e Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e absolvido em todas as instâncias.

Para o MPF

Dentro das penalidades, a sentença apresenta suspensão dos direitos políticos por cinco anos. Para o Ministério Público Federal (MPF), a condenação é resultado de um longo processo, ajuizado em 2016, pelo Núcleo de Combate à Corrupção (NCC), que pertence ao órgão.

MDB ressalta confiança na credibilidade de André Puccinelli

Ainda em nota, o (MDB) ressaltou que os fatos já foram apreciados por todas as instâncias da justiça eleitoral, sendo que em todas elas o ex-Governador foi absolvido das acusações.

“Apesar disso, o Ministério Público inconformado com as decisões da justiça eleitoral ingressou com a presente ação de improbidade administrativa sobre os mesmos fatos, sendo que, diferentemente das provas juntadas aos autos que confirmam a sua absolvição entendeu o douto magistrado diferentemente. Diante disso, o MDB reafirma a sua plena confiança na integridade moral do Ex-Governador André Puccinelli e na sua consequente e definitiva absolvição nas instancias recursais” finalizou.