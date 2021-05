Após chamado, bombeiros encontram homem morto dentro da cabine de carreta

Um homem de 52 anos foi encontrado morto nesta quarta-feira (26) dentro da cabine de uma carreta em um posto de gasolina da Capital, próximo do bairro Moreninhas. A descoberta foi feita pelos bombeiros.

Os militares foram acionados para uma ocorrência no estabelecimento. Quando chegaram no local, encontraram uma carreta cor de prata com um homem no interior da cabine, que estava imóvel.

Foi feita abertura forçada para ter acesso ao homem. O grupo solicitou o apoio da equipe de resgate, que constatou a morte. Em função disso, a Polícia Civil foi chamada ao local. Não foi divulgada a identidade da vítima. As circunstâncias da morte serão investigadas pela polícia. (Com Itamar Buzzitta)