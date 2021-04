Após ataques à filha de Pocah, noivo fará BO em delegacia do Rio

Ronan Souza, noivo de Pocah, irá à DRCI (Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática) no Rio de Janeiro para fazer um Boletim de Ocorrência contra crime cibernético e de injúria racial, informou a assessoria da cantora.

O perfil oficial da funkeira, no Twitter, desabafou, expôs e repudiou mensagens racistas e ofensivas direcionadas para a pequena Vitória, filha da cantora, de apenas 5 anos de idade.

Vitória é filha de Pocah com o MC Roba Cena. Ele também se manifestou no Instagram sobre os ataques. “O ponto que o ser humano chegou, né? Uma briga de jogo, querendo envolver uma criança de 5 anos com palavras racistas… o que minha filha tem a ver com isso?”, disse.