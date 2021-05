Após 18 anos em banda, músico encara carreira solo com projeto digital

O guitarrista, compositor e fundador da banda sul-mato-grossense Whisky de Segunda, Jefferson Rosa Pasa, 36 anos, se aventura na carreira solo após 18 anos de estrada. Com nome artístico criado especialmente para o novo projeto, Little Jeff traz em sua nova fase referências do blues, do country e do “velho oeste” americano.

Sem pretensão de deixar a banda, o músico concilia o projeto solo em paralelo ao trabalho com o grupo. De acordo com ele, o novo trabalho é voltado para o meio digital, com canções autorais, covers e produções especiais de vídeo.

O projeto foi feito sempre pensando em levar um vídeo para as pessoas, para que vejam cores, iluminação, figurinos, cenários e outras coisas que remetem aos tempos propostos”, comenta o artista.

Segundo ele, a ideia é lançar um vídeo por semana, entre eles um especial por mês com alta produção. “Os vídeos especiais terão um estilo de cinema, em que a música interage em total harmonia com o vídeo”, explica.

No canal do YouTube do Little Jeff já estão disponíveis cinco vídeos, e neste sábado (22) o músico lança a primeira produção audiovisual especial que conta com uma música instrumental autoral. A canção se chama “Vintage Poker Blues” e é inspirada no “velho oeste” e em jogos de poker.

Nesse vídeo você pode perceber a dinâmica diferenciada dos movimentos da câmera e como tudo é feito em cada detalhe”, aponta. Quem foi encarregado de realizar as produções foi a Wee Two Films, dos produtores Larissa Neves e Breitner Dambroz.

Inspiração

A carreira solo sempre foi um desejo de Little Jeff, e encontrou uma oportunidade para realizar trabalhos que não pôde fazer na Whisky de Segunda. “Nunca deu certo antes porque eu trabalho com outra profissão além da música e a banda me toma muito tempo. Mas quando surgiu a ideia de fazer algo mais voltado para o mundo digital, a ideia se concretizou rapidamente”, destaca Jeff.

A inspiração veio durante a pandemia, quando o músico começou o trabalho de composição. O novo projeto é a junção de tudo o que mais gosta: letras de cunho social, produção e edição de vídeos e histórias do antigo Egito e “velho oeste” americano. “Juntei tudo isso e aos poucos o Little Jeff foi ganhando uma cara, influenciada pelos meus sonhos e admirações”, conta.

A ideia inicial é lançar alguns singles e, dentro de um ano, produzir um álbum especial dedicado aos seus 18 anos de carreira. Setenta por cento do trabalho deve ser autoral, entretanto, como a maioria das pessoas o conhece apenas como guitarrista, durante os próximos meses, vai criar também vídeos com releituras dinâmicas de músicas antigas do estilo blues e country. “Meu estilo está surgindo por meio de uma mescla de todas essas paixões, porém com peso especial no blues”, enfatiza.

As canções autorais serão tanto instrumentais quanto cantadas, o que é um novo desafio para Jeff, já que cantar é uma experiência nova em sua carreira. Ele fala que, mesmo treinando todos dias, sempre encontra alguma dificuldade. “O country e o blues são muito peculiares. Possuem um estilo muito marcante na voz. E isso leva muito tempo de estudo”, comenta o músico.

Sonho

Desde o início do projeto, o músico já tem recebido feedback positivo do público, principalmente de pessoas que não conheciam seu trabalho anteriormente, o que tem lhe dado ainda mais energia para se empenhar nos próximos passos da carreira solo. “O blues praticamente sempre fez parte da minha vida. Não me vejo longe disso. E o que me dá mais prazer na música é quando eu posso tocar o que eu gosto e mais ainda agora que consegui unir todas essas paixões em uma única linha de produção”, conta

Depois de tanto tempo tocando em grupo, de acordo com o músico, o projeto solo significa a aposta de sua vida artística. “Exatamente por eu estar colocando todo esse conhecimento, estudo e paixões em prática. É um sonho, mas que pode ser realizado.”

SERVIÇO

O vídeo de “Vintage Poker Blues” vai estar disponível no canal do YouTube de Little Jeff hoje (22), às 11h30. Mais informações na página do Instagram @littlejeffblues.

(Ellen Prudente)