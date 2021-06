Aplicativo da Google é lançado no Brasil para ensinar programação

O “pequeno gafanhoto” que quer aprender sobre programação grátis já pode fazer sem gastar 1 centavo com o Grasshopper lançado no Brasil pela Google em português. Aliás, a plataforma é gratuita com o objetivo de ensinar para iniciantes por meio de jogos e lições interativas de JavaScript

Originalmente lançado em 2018, cerca de 1 milhão de pessoas passaram pelo menos uma hora aprendendo a codificar por meio do aplicativo. Estudos acadêmicos sobre a eficácia do Grasshopper mostraram que, após duas semanas de uso, os alunos estão mais motivados para aprender a programar.

O produto surgiu da incubadora para produtos experimentais da Google, a Area 120. Sua missão é remover as barreiras que limitam o acesso à educação e preparar adultos e jovens para carreiras que utilizam a programação. O monstro da tecnologia quer cativar o mundo dentro da iniciativa Cresça com o Google. O projeto possue uma série de programas da empresa para o desenvolvimento de pessoas e negócios. “Programar está se tornando uma habilidade essencial no mercado de trabalho, e queremos que todos possam aprender sobre isso”, diz Susana Ayarza, diretora de marketing do Google.

O Grasshopper é direcionado para quem está começando ou quer começar a entender o mundo da programação. O aplicativo trabalha com interação como quebra-cabeças visuais, aplicando conceitos de codificação, como funções, loops e variáveis. A intenção é, por meio desta metodologia, aprender técnicas de criar animações ou resolver problemas utilizando códigos, ou ainda construir um site com HTML e CSS. O pp em português está disponível para Android e desktop.