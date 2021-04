Apagão no Amapá deixa 13 dos 16 municípios sem luz

Na noite desta quinta-feira (08), um apagão atingiu novamente o estado do Amapá. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o blecaute começou por volta das 18 horas e a recomposição da energia reiniciada às 19 horas, porém, 13 dos 16 municípios ainda estão sem luz.

Em nota, a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), que fornece energia elétrica no estado, afirmou que o apagão não foi causado por problema na distribuição. Segundo a empresa, o problema ocorreu em uma linha de transmissão de 230 kv no trecho entre Jurupari e Laranjal do Jair, divisa entre o Pará e o Amapá.

Houve interrupção em todo o estado, menos no município de Oiapoque. Após normalização do trecho de transmissão através da recomposição dos sistemas de distribuição, o fornecimento está sendo reestabelecido de forma gradativa nos municípios.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), deu o prazo de um dia útil para a Linhas de Macapá Transmissora de Energia S.A. (LMTE) enviar explicações sobre o apagão. A empresa, que é dona da subestação Macapá, disse estar avaliando as causas mas que ocorrências assim acontecem “diariamente” no país e atribuiu o apagão à falta de planejamento do setor elétrico pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e a Empresa de Pesquisa Energética, vinculada ao MME.