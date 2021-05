Ao vivo: CPI da Covid ouve Mayra Pinheiro, a “ Capitã Cloroquina ”

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid no Senado ouve a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, nesta terça-feira (25). Cada integrante da CPI terá 5 minutos para questionar o executivo.

Mayra terá 5 minutos para responder. Haverá, se necessário, 3 minutos de réplica e 3 minutos de tréplica. Segundo o regimento interno da Casa, os 18 integrantes do colegiado têm prioridade para fazer perguntas, embora todos os senadores possam formular questionamentos de 3 minutos.

(Com informações do Poder360)