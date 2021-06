Ao desviar de buraco, motorista tomba carreta carregada de etanol e fica ferido

Um motorista ficou ferido após um acidente na BR-060, em Chapadão do Sul, que teria sido causado após ele tentar desviar de um buraco na pista. O acidente aconteceu ontem (18) e ainda na manhã deste sábado (19) equipes trabalhavam para a retirada de pedaços da carreta que ficaram espalhados às margens da rodovia.

Conforme as informações do site O Correio News, o condutor seguia em uma carreta bitrem carregada com 50 mil litros de etanol e teria perdido o controle da direção após a tentativa de desvio do buraco.

A carreta tombou e parte do etanol que era transportado acabou vazando no acostamento da rodovia. Apesar de a cabine ter ficado completamente destruída, o motorista ficou ferido ‘apenas’ com uma fratura no braço.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro médico.

Ainda segundo as informações de O Correio News, a carreta foi abastecida na Usina Cercadinho e seguia pela BR-060 no sentido Terminal de Transbordo da Rumo.