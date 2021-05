Antes de acidente, mulher gravou vídeo com a filha dizendo que ia se matar

Momento antes de se envolver em acidente, uma mulher gravou vídeo com a filha, dizendo que iria tirar a própria vida. Na ocasião, ela grava a filha e induz a criança a dizer que as duas fariam o ato. A mulher chega a falar: “diz adeus pro teu pai, pois você nunca mais vai ver ele”. A criança implora dizendo “não”. A colisão foi grave e envolveu três veículos, a mulher ficou presa nas ferragens.

O fato aconteceu nas proximidades da empresa Rabaioli Compagnoni, junto ao km 344 da rodovia, nesta segunda-feira (17). O Corpo de Bombeiros precisou fazer o uso do desencarcerador para retirar a vítima, de 34 anos, do interior do veículo. Ela foi socorrida inconsciente e encaminhada, pelo Samu, para atendimento hospitalar.

A criança de 2 anos, que estava na carona do Fiat Uno, emplacado em Cruzeiro do Sul, sofreu lesões sem maior gravidade. O bebê foi levado até uma unidade de saúde pelos próprios familiares. Além do Uno, o acidente também envolveu uma Hyundai Tucson de Ijuí e uma carreta de Anta Gorda, que transportava uma retroescavadeira.

O casal que ocupava a Tucson e o motorista do veículo de carga saíram ilesos. A Polícia Rodoviária Federal e a Brigada Militar também realizaram o atendimento da ocorrência. O trânsito permaneceu completamente bloqueado no trecho por aproximadamente uma hora.