Anitta e ministro do Meio Ambiente batem boca pelo Twitter

Na véspera da Cúpula do Clima e em meio a uma enxurrada de críticas à sua gestão, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, respondeu a cantora Anitta no Twitter e chamou a artista de “Teletubbie”. Mais tarde, a troca de tuítes com Anitta subiu de tom e virou bate boca.

Fica na sua ai, ô Teletubbie ! #FicaSalles https://t.co/QFmqLfo2M7 — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) April 21, 2021

Se vc conseguir demonstrar, sem ajuda de outra pessoa, que sabe quais são as capitais do Brasil ou pelo menos os nomes dos seis biomas brasileiros a gente começa conversar…. https://t.co/d7yCNLtPgv — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) April 21, 2021