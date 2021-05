Anitta deve ser acionista do Nubank 

Anitta está em negociação final com Nubank e seria uma das maiores do Brasil entre celebridade e empresa. A cantora e empresária Anitta, de acordo com Guilherme Amado no Metrópoles, será a principal estrela de publicidade da empresa.

A posição executiva na start-up vai além da publicidade, o volume de ações da companhia para Anitta que já tem fortuna de cerca de US$ 100 milhões (mais de R$ 500 milhões), de acordo com levantamento da Forbes México. A parceria deve ser anunciada nas próximas semanas.