Anderson Silva surpreende e vence no seu retorno ao boxe

Anderson Silva retornou ao mundo do boxe neste sábado (19), em Guadalajara (MEX), para um duelo contra o ex-campeão mundial dos pesos-médios Julio Cezar Chavez Jr. E para a surpresa dos amantes da nobre arte, a lenda do MMA deu show e venceu o combate por pontos ao mostrar desenvoltura inesperada diante do experiente rival.

Depois de um início de confronto estudado, Anderson impôs o estilo que o tornou famoso no mundo do MMA. Agressivo, brincalhão e provocador, o Spider chegou a baixar a aguarda e convidar o mexicano para atacar junto às cordas. A estratégia deu certo e o melhor preparo físico do ex-campeão do UFC fez a diferença para seu triunfo por decisão dividida.

Combinações de golpes com ângulos inusitados, boa absorção de ataques e domínio do tempo de luta levaram o veterano a voltar a vencer, fato que não acontecia desde fevereiro de 2017, quando o Spider bateu Derek Brunson por pontos no octógono.

Aos 46 anos de idade, Anderson encerrou suas atividades no UFC no final de 2020, quando foi nocauteado por Uriah Hall. Depois de negociar o fim de seu contrato com o show, o brasileiro, ex-campeão dos médios (84 kg), anunciou seu retorno para os ringues de boxe.

(Com informações UOL)