Ana Maria Braga termina casamento com francês Johnny Lucet

Ana Maria Braga terminou o casamento de pouco mais de um ano com o empresário francês Johnny Lucet. De acordo com o Extra, o relacionamento já teria acabado em março, e o ex-marido já teria retornado para Portugal, onde vive com o filho.

Johnny e Ana Maria Braga conheceram-se em 2019 e casaram-se em fevereiro de 2020, em São Paulo. Durante todo o relacionamento, o empresário, de 57 anos, se dividiu entre Brasil, Portugal e França, onde possui uma empresa.

Aos 72 anos, este é o quarto casamento de Ana Maria Braga.