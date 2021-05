Amor bandido: homem furta objetos, para ser preso e reencontrar marido

Adriano Barbosa de Souza de 29 anos foi preso em flagrante na tarde deste domingo (16) por furto em Dourados – distante a 228 quilômetros de Campo Grande. Segundo o site Dourados News, o homem contou aos policiais que cometeu o crime de propósito, pois queria ser detido para reencontrar o marido na prisão.

“Eu quero voltar pra a prisão e ficar com meu marido lá dentro. Quero ficar com meu esposo, não quero ficar na rua não. Quero ficar com ele. Amo muito ele. Cleiton se você estiver me ouvindo, te amo demais. Eu fiz de propósito. Ninguém quis me colocar pra dentro eu tive que dar um jeito né!”, disse ele em entrevista no pátio da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), para onde foi levado após ser detido.

Adriano contou que se dirigiu à PED (Penitenciária Estadual de Dourados) onde tentou por algumas vezes entrar no local. Não sendo autorizado, ele resolveu então furtar panelas e produtos de limpeza que estavam em um depósito externo e pertenciam a um detento. O valor estimado dos objetos e produtos seria de aproximadamente R$ 400.

Ele foi detido em flagrante por policiais penais. O rapaz estava em liberdade condicional após uma condenação por tráfico de drogas, que o levou a cumprir pena na penitenciária, onde conheceu o marido, com quem teria um relacionamento de quatro anos.

“Bateu saudade, fui lá e bati quatro vezes no portão da PED e o pessoal não me deixou entrar. Queria entrar de qualquer jeito, mas não deixaram. Aí eu fui lá, peguei uns objetos, coloquei na frente da câmera só pro pessoal me pegar mesmo, porque eu queria voltar para a prisão. Eu quero ficar com ele”, declarou.