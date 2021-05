Amigas ficam trancadas dentro do parque durante a noite em Campo Grande

A corretora Tatiane Wehner, 35, e a jornalista Karen Andriely, 34, ficaram exclusivamente com o Parque das Nações Indígenas, no altos da avenida Afonso Pena, na noite de quarta-feira (12). Isso porque as duas ficaram trancadas enquanto caminhavam por volta de 21h dentro do parque popular de Campo Grande.

Segundo informações das vítimas, um guarda passou por elas um pouco antes das luzes apagarem e fecharem os portões. Em seguida, a corretora gravou um vídeo no Instagram relatando estar com medo, pois só haviam elas no local e estavam cerca de 40 minutos procurando uma saída.

”Foi um desespero. Parecia que foi maldade, porque o guarda viu que estava só a gente. Gravei um vídeo e de repente todo mundo ficou preocupado, alguns foram até os portões do parque para nos ajudar, enquanto outros ligaram para a polícia via 190 e a situação foi resolvida. Obrigada a todos que ajudaram! Foi um absurdo!”