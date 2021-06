Amiga acolhe filho de Mabel Calzolari após morte da atriz por doença rara

A atriz Monique Curi acolheu o pequeno Nicolas, filho de João Fernandes com Mabel Calzolari, após a morte da jovem. O rapaz, em mensagem publicada em suas redes sociais, agradeceu os cuidados da amiga com o menino de quase dois anos. “Obrigado por acarinhar esse príncipe quando necessário, minha amiga”, reconheceu ele.

Monique esteve envolvida com a luta de Mabel contra a aracnoidite torácica, doença rara que a jovem enfrentava. Há sete meses, a atriz havia criado uma vaquinha para custear o tratamento de Mabel. “Eu tenho uma filha de 18 anos e fiquei muito sensibilizada com a história da Mabel. Eu brinco que ela virou minha filha adotiva”, contou ela em entrevista à coluna de Patricia Kogut, no O Globo, na ocasião.

A interprete de Antônia, em Laços de Família (2000), explicou que a mãe de Mabel é cabeleireira e não estava conseguindo trabalhar porque cuidava da moça em tempo integral. “Por isso, tenho cuidado das questões burocráticas do dia a dia delas. Também consegui fazer um plano de saúde para ela. Eu pago uma parte, uma amiga minha ajuda com outra e o restante vem da vaquinha”, falou na época da entrevista.

Antes, o objetivo inicial da vaquinha era arrecadar R$ 50 mil, valor gasto com o tratamento e que foi alcançado graças ao apoio de famosas como Tatá Werneck e Isis Valverde. Entretanto, a meta subiu para R$ 100 mil devido às outras necessidades da jovem.

Mabel Calzolari, morreu na última terça-feira (22), e sofria com uma inflamação da aracnoide (uma das membranas que circundam o cérebro e a medula espinhal) causada por infecção, lesão traumática ou compressão de hérnia de disco vertebral. A atriz de 21 anos estava internada no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, no Rio de Janeiro, desde o início de fevereiro. (Com informações do Notícias da TV)