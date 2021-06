Ambientes úmidos contribuem para aparecimento de escorpiões

Mesmo com a temperatura mais amena, moradores de diferentes bairros da capital têm encontrado escorpiões nos últimos dias em suas residências. O costumeiro é que esse animal apareça no calor, contudo, para especialistas, ambientes úmidos e a falta de limpeza em terrenos estão contribuindo para o aparecimento de tais animais.

De acordo com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), neste ano, até o mês de maio, foram registrados na capital 1.021 atendimentos a imóveis onde houve aparição de escorpiões e 438 acidentes envolvendo estes animais.

Entretanto, a veterinária e gerente-técnica do Scraps (Serviço de Controle de Roedores, Animais Peçonhentos e Sinantropicos), Ana Paula Nogueira, explicou que pode estar ocorrendo por ser um ambiente propício para o animal.

“O controle dos escorpiões é feito, justamente, com as modificações das condições do ambiente. Então a pessoa que tiver problema com o animal na residência pode entrar em contato com o CCZ, para orientação e a verificação da residência apontando as possíveis medidas de controle”, garantiu.

Quem recebeu a ‘visita inesperada’ foi Dulci Xavier, 49 anos, que mora no bairro Amambai. “De longge eu achei que era até uma teia de aranha, quando me aproximei e me dei conta que era um escorpião, cheguei a gritar de susto”, contou ela que acredita que o problema seja o próprio bairro que é úmido. Inclusive, a própria veterinária confirmou que locais úmidos são um dos ambientes favoráveis para o aparecimento de escorpiões.

“Outra coisa que tem que ser feita onde esses animais aparecem com frequência é manter o quintal, principalmente sem depósito de material de construção, aqueles restos que as pessoas costumam guardar”, disse.

Já na casa da diagramadora fotográfica e estudante de serviço social, Evelyze Nunez, 30 anos, os animais estavam saindo do ralo do banheiro. “Estava indo tomar banho quando vi os dois escorpiões saindo. Até temos proteção nos ralos, mas não estava bem encaixado”,relembrou.

(Rafaela Alves)