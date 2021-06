Ambev se nega a patrocinar Copa América no Brasil

A Ambev (Companhia de Bebidas das Américas) anunciou nesta quarta-feira (9) que não irá ativar seu patrocínio à Copa América, que será no Brasil. Assim, a cervejaria se torna a 2ª empresa a desistir de exibir sua marca nos jogos do campeonato e em eventos e entrevistas relacionados. As informações são da revista Veja.

“A companhia segue com seu compromisso e apoio ao futebol brasileiro“, afirma a Ambev em nota.

A decisão veio depois da Mastercard anunciar na noite de 3ª feira (8.jun) que não vai ativar o patrocínio. A não ativação não significa que o contrato de patrocínio está finalizado. Apenas que a empresa achou melhor não ter a sua marca associada à competição.

Na 2ª feira (7.jun), a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão recomendou a investigação da CBF, dos patrocinadores da Copa América e dos Estados e cidades sedes do evento no Brasil por “violações” do “direito à vida e à saúde”.

Se acatada, a ação deverá investigar a “eventual prática de atos comissivos ou omissivos caracterizadores de violação de direitos fundamentais e de direitos humanos internacionalmente assegurados, especialmente os direitos à vida e à saúde, por parte das pessoas físicas e jurídicas organizadoras, transmissoras e patrocinadoras da Copa América […]”.

Entre as empresas patrocinadoras que foram citadas estavam a Mastercard e a Ambev.

Com início marcado para domingo (13.jun), a Copa América reúne 10 seleções de futebol para disputar 28 jogos. A final está agendada para 10 de julho, no Maracanã.