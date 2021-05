Amanhã vacina gestante, puérperas e 2ª dose de coronavac

O atendimento destes grupos ocorre em locais e horários distintos

Nesta terça-feira (04), a Prefeitura de Campo Grande irá dar início a vacinação contra a Covid-19 de gestantes e puérperas, mulheres com até 45 dias pós-parto, e realizar a aplicação da segunda dose da Coronavac em pessoas que estão com o retorno agendado para o dia 21 de abril, nascidas de janeiro a maio.

A vacinação estará aberta para pessoas com comorbidade de 45 anos ou mais, trabalhadores da Educação (Ensino básico e superior) e profissionais de Assistência Social de 40 anos ou mais, além de trabalhadores da saúde de 21 anos ou mais.

O atendimento às pessoas pertencentes a estes públicos ocorrerá durante todo o dia (manhã, tarde e noite) em mais de 60 pontos de imunização espalhados pelas sete regiões urbanas e distritos do município. Drive-thru Ayrton Senna, Drive-thru Albano Franco e Guanandizão, 7h30 às 22h, Seleta 7h30 às 16h45, IMPCG 13h às 19h30, 55 unidades de saúde, de 13h às 16h45.

Já a vacinação de gestantes e puérperas com 18 anos ou mais terá início no período da tarde, em três pontos específicos: Drive-thru Ayrton Senna, Drive-thru Albano Franco, Guanandizão, 14h às 22h.

Segunda dose

Serão vacinadas somente as pessoas que estão com agendamento marcado para o dia 21 de abril, nascidas de janeiro a maio. A divisão é necessária devido ao número limitado de doses enviadas pelo Ministério da Saúde. O município recebeu aproximadamente 1,5 mil doses e o público estimado é de 4,5 mil pessoas. A aplicação da segunda dose acontecerá exclusivamente no Drive-thru Ayrton Senna, Drive-thru Albano Franco e Guanandizão, 7h30 às 22h.