‘Alma saiu do corpo’: Menina de 6 anos se depara com tubarão no Havaí

Uma menina de seis anos estava se divertindo na praia de Kalama, no Havaí (EUA), quando se deparou com um tubarão. Assustada pela situação, Anela Rezentes nadou o mais rápido possível para se distanciar do animal e deixou a água ilesa. O caso aconteceu no último fim de semana. “Minha alma deixou meu corpo”, disse Anela, ao relatar o susto para o canal Khon 2. “Eu vi um tubarão. Não percebi que ele estava nas minhas costas. Então, eu realmente queria sair correndo. Eu estava realmente com medo.”

Sheri Gouveia, mãe de Anela, estava filmando e supervisionando a filha, mas, no início, não entendeu o medo da menina. “Quando ela saiu da água, ela estava histérica. Não percebi que era realmente um tubarão. Isso é o que me chocou.”

Após o susto, a mãe e a filha disseram que são gratas por ninguém ter se machucado. “Nunca, jamais, algo assim aconteceu antes. Ela está aqui praticamente todos os fins de semana. Acho que realmente há anjos cuidando do meu”, disse Sheri. Especialistas procurados pelo Khon 2 analisaram o vídeo e disseram que o animal deve ser um tubarão-galha-preta. Esta espécie se alimenta de peixes e costuma procurar comida em águas rasas. Portanto, é provável que o tubarão estivesse perseguindo peixes na praia, sem ter a menina como alvo. Ainda assim, os especialistas disseram que Anela agiu corretamente, pois em situações de encontros tão próximos como o dela, a melhor coisa a se fazer é sair .