ALGUÉM VIU? Glock foi encontrada, mas Amendoim está sumido

Na última sexta-feira (16), Glock e Amendoim estavam desaparecidos em Dourados. Porém, Glock foi encontrado. Ele é um Pit Bull. Agora o Shih Tzu, Amendoim segue desaparecido. As últimas informações chegaram neste domingo (18), e é que Amendoim estaria na reserva indígena Bororó.

Durante a semana eles foram vistos na rua da Padaria Padoca, em Dourados , depois em Jardim Cristais, próximo ao Hospital Universitário e também no Parque Alvorada. Amendoim é marrom/caramelo. Os donos fizeram um relato do carinho entre os cãeszinhos e eles.

Eles contam que os dois são muito grudados, apesar de serem de raças muito diferentes um completa o outro. Eles desapareceram por volta das 6h40h da manhã da última quinta-feira (15). “Acordamos com barulhos forte no portão quando saímos p/ver estava aberto, olhamos em volta, ainda com medo de ver alguém e se eles ainda estava lá mais já era tarde demais e desde então não paramos de procurá-los”, revelam os donos.

A Glock por meio de informações da vizinhança, foi descoberta, depois de três dias, presa na casa de um homem na entrada da aldeia bororó e o Amendoim ainda se encontra perdido.

“Aa Informações que tivemos é que também está por lá, porém não se sabe onde. São tão apegados um do outro que só se separaram porque tiraram um de perto do outro e nós familiares estamos torcendo muito que o nosso pequeno esteja bem,hoje é domingo, faz 4 dias que não sabemos se ele está bem se comeu ou bebeu, sentimos muita falta, transformou nossas vidas.Papai e mamãe está a sua procura pequeno”, faz um apelo.