Alfa, Thor e Pietá: Cães policiais ganham cerimônia no 4º Batalhão

Alfa, Thor e Pietá das raças, Pastor Belga de Malinois, Golden Retriever e Labrador, ganharam uma cerimônia de apresentação no 4º Batalhão de Polícia Militar nesta segunda-feira (10). Os cães são os novos três integrantes que irão atuar no policiamento da cidade de Ponta Porã, a 329 km da Capital.

A implantação desses cães de faro na atividade da PM de Ponta Porã é uma novidade recente. No 4º batalhão, o emprego dessa modalidade começou no ano passado com a capacitação de três policiais militares para o trabalho com os animais.

O canil foi construído neste ano após entidades doarem materiais de construção. Já a mão de obra ficou por conta dos policiais do 4º Batalhão que suaram as camisas para construir as três baias.

A PM informou que, inicialmente, somente Alfa, Thor e Pietá atuarão no efetivo, porém o número de cães pode ser ampliado conforme a demanda e necessidade. Quando os animais se “aposentarem” eles retornarão para os seus respectivos donos que também são policiais.

