Alemanha vira sobre Portugal em jogão com seis gols e ‘façanha’ bizarra

Ainda na primeita etapa, a Alemanha teve duas boas chances de ampliar. Na primeira, Danilo foi lançado na saída de bola e recuou de cabeça. Havertz pega a sobra e tenta a finalização na área. Rúben Dias chega para travar. E em seguida, Bernardo Silva perdeu a bola, e a Alemanha saiu em contra-ataque de dois contra dois. Gnabry gingou na frente de Pepe e abriu para o chute. Rui Patrício salta e faz mais uma defesa!

Fim do primeiro tempo

No intervalo, a seleção portuguesa mudou. Saiu: Bernardo Silva e Entrou: Renato Sanches.

Aos cinco minutos da etapa final a Alemanha chegou ao seu terceiro gol. Após uma bela troca de passes, Gosens cruza e Havertz marca o terceiro gol da Alemanha contra Portugal.

Müller recebeu e abriu na esquerda para o Gosens. O ala apareceu livre e chuta cruzado. Havertz apareceu como um foguete para mandar para o gol e ampliar para os donos da casa!

Aos 14 minutos o quatro! A Alemanha chegou trocando passes com facilidade pela direita. Kimmich levantou na área onde Gosens, sempre ele, aparece livre para cabecear e mandar a bola para o fundo do gol! 4×1

O jogo tinha tudo para ser uma goleada história, mas aos 21 minutos da etapa final, Portugal diminuiu para pôr fogo no jogo.

João Moutinho cobrou falta, Cristiano Ronaldo acredita até o fim, e cruza para o meio da área. Diogo Jota aparece na pequena área sozinho e completa para o fundo das redes!

Portugal tentou uma reação, mas a Alemanha soube se defender bem e venceu a seleção lusitana em München. Com o resultado, Portugal, Alemanha estão com 3 pontos. O líder do grupo é a França, com 4. (com informações do Bola Vip)