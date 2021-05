Alarmante: Mato Grosso do Sul tem quase três mil casos de covid confirmados em 24h

No boletim epidemiológico divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) neste sábado (29), Mato Grosso do Sul teve o dia recorde de confirmações de novos casos de covid-19, foram 2.298 em 24h. O momento mais alarmante da pandemia no Estado.

Além desse número, o boletim apresentou também os casos sem encerramento no sistema. São mais de 13,5 mil casos, sendo 3.677 testes em análise no Lacen (Laboratório Central) e 9.916 permanecem sem encerramento pelos municípios, neste caso, os exames já estão prontos, mas não foram atualizados nas plataformas Sivep Gripe e E-SUS VE.

Por diversas vezes, autoridades da área da Saúde, inclusive o secretário Geraldo Resende, disseram que a falta de atualização desses dados podem ser prejudiciais para a tomada de decisões para conter o avanço da doença, pois fica impossível visualizar o real cenário da pandemia no Estado.

Os municípios com mais casos sem encerramento atualmente são Campo Grande (5.143), que já confirmou 103.767 mil casos da doença, Dourados (864) e Três Lagoas (562), tendo 31.618 e 15.856 casos confirmados, respectivamente.

Maio de 2021 é considerado o mês com mais confirmações da doença desde o início da pandemia, com 38.972 casos. Enquanto dezembro de 2020 confirmou 34.700, que até então era considerado o período com mais casos positivos.

Atualmente, MS tem 287.157 casos positivos de coronavírus, desses, 259.827 são considerados recuperados e 19.355 estão em isolamento domiciliar. Outros 1.234 permanecem hospitalizados e 6.741 pessoas não resistiram e morreram.