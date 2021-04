Águia e Galo brigam para evitar eliminação precoce no Estadual

Times disputam hoje a última vaga no grupo para seguir no torneio

Quatro times entram em campo nesta quinta-feira (15) pela 10ª rodada da primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2021. Os times do grupo A têm partidas decisivas e disputam a última vaga para o hexagonal final. O Operário enfrenta o Novo, às 15h, no Morenão. No mesmo horário, o Aquidauanense recebe o Águia Negra, no estádio da Noroeste.

Na partida em Campo Grande, o Operário vive incertezas. O time precisa vencer e torcer para que o Águia Negra não ganhe, já que está na quarta posição na chave, com nove pontos. Na edição de ontem (14) do jornal O Estado, a reportagem conversou com Gláuber Caldas, treinador do Galo.

“Temos como obrigação vencer o Novo para seguirmos com chances de classificação, mesmo que dependemos de terceiros”, afirmou o comandante alvinegro. Robison dos Santos, técnico do Novo, disse que o time vai fazer uma boa partida e quer a vitória para melhorar a situação no campeonato, mas o time vai ter cautela, pois teve perdas significativas de jogadores durante o torneio.

“Vamos ter dificuldades por conta dos desfalques, mas vamos ter cautela, paciência e queremos jogar com inteligência. Eles [Operário] precisam da vitória, então temos o tempo a nosso favor. Os jogadores que continuaram conosco querem fazer

uma boa partida e ganhar sempre”, afirmou o dirigente de 43 anos. O Novo subiu para a Série A neste ano depois de ficar dois anos fora do torneio. Mesmo com o avanço para a primeira divisão, o time ainda não ganhou nenhuma partida neste ano.

Águia só depende de seu resultado

No outro duelo, a situação do atual bicampeão é mais tranquila, já que o time depende apenas dele próprio para avançar ao hexagonal final. Caso o time empate em Aquidauana e o Galo ganhe em Campo Grande, a melhor será do time campo-grandense, por conta do saldo de gols e de jogos ganhos.

Mesmo classificado, Mauro Marino, técnico do Aquidauanense, disse que não vai poupar os jogadores e o elenco será o mesmo que vem fazendo uma boa campanha no torneio. “Vamos manter a equipe com força máxima. Não vamos poupar nenhum jogador. Queremos a vitória”, afirmou. Se o time perder, irá para a terceira posição na tabela, com 13 pontos, mas mesmo assim não perde a vaga já conquistada para a próxima fase. Veja mais.

(Texto: Alex Nantes)