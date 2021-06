Águia busca a vitória para sair da lanterna do Brasileiro da Série D

O Águia Negra volta a campo hoje (30) para jogar a partida da segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O duelo contra o Patrocinense (MG) acontece 15 dias após a data prevista, pois seria realizado no dia 14 deste mês, mas teve que ser adiado devido aos decretos restritivos que a cidade de Rio Brilhante, a 163 km de Campo Grande, teve que seguir por conta da alta transmissibilidade da COVID-19. O jogo será no Ninho da Águia, às 16h (de MS).

Nesta semana a equipe Rubro-Negra tem três compromissos marcados no torneio. O primeiro aconteceu no último domingo (27) contra o Rio Branco VN (ES), no qual teve o seu primeiro empate no torneio, após duas derrotas. Nesta quarta-feira, o resultado poderá beneficiar os dois clubes, pois caso o Águia vença, ele conseguirá sair da lanterna do Grupo 6.

No momento, o time de Rio Brilhante está na oitava colocação, com apenas um pontos, e o clube mineiro está na sétima, com dois pontos. A próxima partida do Águia Negra será no sábado (3), contra o líder da tabela, Ferroviária (SP). O time paulista tem 75% de aproveitamento no torneio, sendo que dos quatros jogos que entrou em campo, ganhou três.

Futsal

Diferente do empate do Águia no Ninho da Águia, o Juventude perdeu novamente contra a ACBF (Associação Carlos Barbosa de Futsal), por 4 a 1, mas em casa. O jogo de volta da LNF (Liga Nacional de Futsal) aconteceu na última segunda-feira (28), em Dourados, a 233 km de Campo Grande. Na primeira partida, em Carlos Barbosa, a 108 km de Porto Alegre (RS), a equipe sul-mato-grossense havia perdido por 2 a 1.

Nos primeiros minutos o Juventude aproveitou a posição errada do jogador da ACBF para balançar as redes, com jogador Salada. Dois minutos depois, Murilo apareceu para empatar o jogo. No segundo tempo, aos oito minutos, Keko, da ACBF, recebeu a bola perto do gol e precisou fazer apenas um giro e mandar na lateral do goleiro Bigode para marcar.

Nos minutos finais o Juventude usou o goleiro-linha para virar o placar, mas a estratégia não foi boa e a ACBF ampliou. Richard aproveitou que o gol estava livre e marcou faltando quatro minutos para o fim. Já nos últimos segundos Fernando mandou para as redes, terminando a partida em 4 a 1.

Com o resultado, a ACBF conseguiu ultrapassar o Cascavel (PR) na tabela do Grupo B e garantiu a liderança, com 17 pontos. A equipe de Dourados tem um aproveitamento de 33% no campeonato e permanece na sexta colocação, com seis pontos. O próximo jogo será no sábado (3), no ginásio da Unigran, às 21h (de MS), contra o Assoeva (Associação Esportiva de Venâncio Aires).

Texto: Alex Nantes