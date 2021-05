‘Aguero jogará com o melhor, Messi’, conta Guardiola

Guardiola abriu mão do seu papel de técnico por um momento e falou como um torcedor do Barcelona ao se despedir de Sergio Aguero e acabou entregando o futuro do centroavante argentino. Assim como noticiado pela imprensa inglesa nos últimos dias, o atacante realmente irá para o time catalão, onde atuará ao lado do amigo Lionel Messi.

“Vou revelar um segredo: talvez Aguero esteja perto de chegar a um acordo com o meu clube do coração, o Barcelona. Jogará junto do melhor, Lionel Messi. Estou seguro de que aproveitará e fará mais forte o meu Barça”, comentou Guardiola após a partida entre Manchester City e Everton pela última rodada do Campeonato Inglês, que marcou a despedida de Aguero do Etihad Stadium – ele marcou dois gols na vitória por 5 a 0.

Contudo, o jogo do domingo pode não ter sido a despedida de Aguero do Manchester City. O Manchester City ainda disputa a final da Liga dos Campeões contra o Chelsea no próximo sábado, 29 de maio, e o atacante é dúvida por conta de suas condições físicas. “Eu espero (poder jogar). Mas eu não sei, se eu jogar alguns minutos, darei meu melhor. Porque eu amo o futebol”, disse Aguero após a partida contra o Everton.

A informação de que Aguero se tornaria jogador do Barça havia sido divulgada no sábado (22), pelo conceituado jornal britânico The Guardian. De acordo com a publicação, o acordo será válido por dois anos. O centroavante terá a chance de atuar ao lado de Messi também no clube – já são companheiros de seleção, amigos e costumam ter bom entrosamento em campo.

(Com informações do Estadão Conteúdo)