Águas Guariroba recebe jovens profissionais do Programa Trainee da AEGEA

Seis jovens profissionais estão participando do Programa de Trainees da Aegea e acompanharão durante 45 dias os trabalhos realizados pela Águas Guariroba, em Campo Grande. No treinamento, os novos trainees poderão acompanhar na prática a rotina de operações dos serviços de água e esgoto, com a supervisão de profissionais da concessionária. O treinamento segue todos os protocolos de biossegurança, com testagem de detecção ao Covid-19 e limite de visitas em dupla por setor. Os profissionais visitarão desde áreas técnicas como tratamento e distribuição, controle operacional, programas sociais e também procedimentos administrativos.

Para a coordenadora de Recursos Humanos da Águas Guariroba, Eleine da Rocha Barbosa, o Programa de Trainees é uma grande oportunidade de aprendizado aos jovens profissionais, além de trazer uma visão de inovação para a concessionária.

“A Águas Guariroba é uma concessionária referência no saneamento e tem como um de seus objetivos investir cada vez mais nos jovens profissionais, sendo uma formadora de talentos para todo grupo AEGEA. Trata-se de uma oportunidade de aprendizado e crescimento profissional para cargos de liderança, acompanhando de perto a realidade e toda estrutura de uma concessionária de serviços de saneamento.”, destaca Eleine.

Um dos selecionados do Programa Trainee, o engenheiro elétrico Claudio Henrique Oliveira da Silva, destaca a experiência de se acompanhar o dia a dia de uma concessionária de água e esgoto, principalmente para o crescimento do profissional colaborando para uma aérea essencial como o saneamento.

“Vejo como um propósito na profissão, sendo uma oportunidade para ajudar na evolução do cenário de saneamento no país. Tem sido enriquecedor de maneira pessoal e profissional acompanhar a rotina da empresa. É uma experiência empática e importante para o trainee conhecer de perto o dia a dia de cada setor, seja das equipes de campo, o processo de leitura e a engenharia”, destaca Claudio.

Para a trainee e engenheira química, Giuliana Robles Contesini, acompanhar toda a rotina da empresa ajuda a entender o funcionamento de cada setor que trabalham de forma conjunta buscando o melhor desempenho nos serviços de saneamento.

“Está sendo uma experiência engrandecedora acompanhar cada área que compõe os serviços da empresa. Faz com que tenhamos a empatia e uma noção macro sobre a importância de cada setor que integra a empresa e os resultados para os serviços de saneamento”, afirma Giuliana.

Durante o período de acompanhamento, os trainees também ficarão em rodízio por diversas áreas da empresa, permitindo identificar as diferentes realidades e desafios da empresa, auxiliando na promoção de mais dignidade e saúde para a população através dos serviços de saneamento básico.