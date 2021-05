Águas Guariroba realiza obras na rede de água no Itamaracá

A Águas Guariroba segue o cronograma de obras de modernização de rede água em bairros de Campo Grande. Na região do Itamaracá, a concessionária está realizando as obras de modernização e extensão de 2,5 mil metros de rede de água. Com as obras, a estimativa é de que modernização beneficie mais de 3 mil pessoas da região.

Para José Humberto Medeiros, conselheiro regional da região do Bandeira, as obras, que eram aguardadas pelos moradores, trará resultados par a qualidade de vida e desenvolvimento do bairro. De acordo com Humberto, as reuniões de lideranças junto a concessionária foram essenciais para a realização das obras, fortalecendo o contato direto entre empresa e moradores.

“Os moradores do bairro Itamaracá assim como a região do Bandeira aguardavam este obra que terá como principal resultado a melhoria da qualidade de vida e a valorização dos setores do bairro através da geração de emprego e desenvolvimento. A concessionária sempre esteve de portas abertas para os líderes comunitários. Temos reuniões muito importantes onde a concessionária baseia seus projetos de acordo com as solicitações das lideranças”, destaca o conselheiro.

Além da região do Itamaracá, entre as principais ações também estão as obras de interligação e extensão de rede de água da região do Indubrasil, saída para Terenos e as ações de modernização de abastecimento na região da Moreninhas.

As obras beneficiarão 2.132 ligações de água na região do Indubrasil, Jardim Inápolis e Núcleo Industrial. Ao todo, serão implantados mais de 4 mil metros de rede, modernizando e garantindo a segurança operacional do abastecimento de água no bairro. Já na região das Moreninhas, a concessionária concluiu as obras de monitoramento e modernização de rede de abastecimento de água, beneficiando as 9.578 ligações da região. Com as obras, foram instaladas Válvulas de Redução de Pressão (VRPs) e realizadas obras de interligações e de extensão de rede nas regiões da Vila Cidade Morena, Loteamento Paraiso Lageado, Jardim Nova Jerusalém, Vila Nova Capital e Vila Moreninhas III.