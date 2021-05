Águas e Movimento SOS Água Limpa realizam plantio de mudas em área de preservação

A Águas Guariroba participou no último sábado (22) do plantio de 55 mudas nativas do cerrado no entorno da Lagoa Água Limpa, na região do Jardim Seminário, em Campo Grande. A ação foi realizada em parceria com o Movimento SOS Água Limpa para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho.

O evento também contou com a participação de representantes da Assembleia Legislativa, Câmara Municipal de Vereadores de Campo Grande, da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e Uniderp.

As mudas foram doadas pelo Projeto Viveiro de Mudas desenvolvido pela concessionária, que mantém um viveiro dentro da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Los Angeles. Os exemplares produzidos são utilizados para plantio nas áreas de mananciais, em unidades da concessionária e também em atividades de conscientização sobre a arborização e preservação do meio ambiente.

“O objetivo central do Movimento Água Limpa foi chamar a atenção para o Dia Mundial do Meio Ambiente, fazendo alusão ao artigo 225 da Constituição, onde diz que o meio ambiente é uma responsabilidade da sociedade como um todo. Com este plantio de árvores, queremos chamar a população e o poder público para uma discussão ambiental voltada para a reserva Aguas Limpa Park e entorno. Hoje não plantamos apenas árvores mas também ideias. E que queremos que elas cresçam fortes assim com essas árvores”, destaca Eliakim Oliveira, idealizador do Movimento SOS Águas Limpa.