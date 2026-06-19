Exportações de miúdos bovinos para a Indonésia rendem US$ 19,5 milhões ao Brasil em cinco meses

País asiático se consolidou como o segundo principal destino do produto brasileiro menos de um ano após a abertura do mercado

Menos de um ano após a abertura do mercado para os produtos brasileiros, a Indonésia já movimentou US$ 19,5 milhões em compras de miúdos bovinos do Brasil e se consolidou como o segundo principal destino desse segmento, atrás apenas de Hong Kong.

Entre janeiro e maio de 2026, o Brasil exportou mais de 12 mil toneladas de miúdos bovinos para o país asiático. O desempenho reflete o potencial de um mercado que reúne mais de 284 milhões de habitantes e que, somente em 2025, importou mais de 70 mil toneladas do produto, em operações que ultrapassaram US$ 150 milhões.

A participação brasileira no setor também vem crescendo. Nos cinco primeiros meses deste ano, o país exportou mais de 106 mil toneladas de miúdos bovinos para 117 destinos internacionais, gerando receita de US$ 256 milhões. Em 2025, os embarques ultrapassaram 267 mil toneladas e renderam US$ 605 milhões.

Ampliação das exportações

A abertura do mercado indonésio para os miúdos bovinos brasileiros ocorreu em agosto de 2025. Desde então, o número de frigoríficos habilitados para exportar ao país aumentou gradativamente.

Em setembro do ano passado, 17 frigoríficos foram incluídos na lista de exportadores autorizados, elevando o total para 38 estabelecimentos habilitados. Já em janeiro de 2026, outras 14 unidades receberam autorização, ampliando para 52 o número de plantas aptas a exportar carne bovina para a Indonésia.

Relações comerciais fortalecidas

O avanço das exportações acompanha o fortalecimento das relações comerciais entre Brasil e Indonésia. Atualmente, o país asiático ocupa a 11ª posição entre os principais destinos do agronegócio brasileiro.

Nos cinco primeiros meses deste ano, as importações indonésias de produtos agropecuários brasileiros superaram US$ 1 bilhão. Entre os principais itens embarcados estão produtos do complexo soja, fibras e produtos têxteis, além de fumo e derivados.

Com menor demanda no mercado interno, mas amplamente consumidos em diversos países, os miúdos bovinos representam uma importante alternativa para ampliar o aproveitamento econômico do animal, reduzir desperdícios e gerar receita adicional para a cadeia produtiva da carne bovina.

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