Casal transforma sítio em fábrica de queijos artesanais e recomeça a vida no campo

Com apoio do Senar, produtores se destacam como exemplo de inclusão produtiva

A perda de um emprego pode representar um fim — ou um recomeço. Foi o segundo caminho que Demian Gabriel e Ângela Portolan decidiram trilhar quando deixaram Maracaju, no Mato Grosso do Sul, para iniciar uma nova vida no campo. No pequeno Sítio Bom Princípio, em Guia Lopes da Laguna, distante 233 quilômetros de Campo Grande, o casal encontrou no leite e na produção de queijos artesanais uma forma de reconstruir sua trajetória com sucesso.

O ponto de virada veio com o apoio da ATeG (Assistência Técnica e Gerencial), iniciativa do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), que oferece orientação técnica e gerencial para pequenos produtores. Desde que passaram a receber acompanhamento, Demian e Ângela transformaram sua rotina e viram a produção crescer de forma significativa.

“No início, ordenhávamos manualmente apenas cinco litros de leite por dia”, relembra Demian. “O leite era colocado em garrafas de água mineral e entregue para uma vizinha que fazia os queijos.” Com o tempo, a produção modesta evoluiu para mais de 90 litros de leite ordenhados diariamente, com o auxílio de ordenha automatizada, e a fabricação de mais de dez queijos por dia.

Ângela destaca que a decisão de focar na produção artesanal foi desafiadora, mas gratificante: “Fazer queijo se tornou minha terapia. Mesmo quando fazíamos apenas um ou dois por dia, eu sentia que estava no caminho certo.”

A guinada do casal teve início com um imprevisto: o parto complicado de uma vaca levou Demian a procurar ajuda emergencial, e foi assim que conheceu a veterinária Ana Karina, técnica de campo do Senar/MS. O pronto atendimento não só salvou o animal como apresentou à família uma nova oportunidade: o programa ATeG.

A partir daí, com orientação técnica, a propriedade passou a contar com melhorias significativas, como a introdução do capiaçu na alimentação das vacas, nutrição adequada para os bezerros, inseminação artificial e planejamento reprodutivo. Esses avanços garantiram um rebanho mais produtivo e uma produção leiteira contínua.

Com os bons resultados na pecuária leiteira, o casal também foi inserido na área de agroindústria do programa e agora se prepara para formalizar a queijaria. Um espaço exclusivo está sendo construído, com todos os requisitos sanitários exigidos para a comercialização oficial dos produtos.

“Só de pensar na queijaria pronta, toda branquinha, me emociono”, conta Ângela. “Quero que as pessoas venham até aqui e vejam que nossos queijos são feitos da maneira certa.”

A história de Demian e Ângela é um exemplo inspirador de como conhecimento, orientação técnica e coragem para recomeçar podem transformar vidas no campo. Por meio do Senar/MS, histórias como essa vêm se multiplicando em todo o estado, com foco no desenvolvimento sustentável e na valorização do pequeno produtor.

Sobre o ATeG

A ATeG é uma ferramenta do Senar/MS que tem como objetivo melhorar a gestão, produtividade e sustentabilidade das propriedades rurais. A metodologia aplicada valoriza o protagonismo do produtor, promovendo o crescimento por meio do acesso a tecnologias e conhecimento. Para mais informações, procure o Sindicato Rural do seu município.