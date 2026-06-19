Agropecuária de MS reforça demanda por profissionais qualificados e aposta em novas capacitações

Parceria entre Acrissul e Senai prevê cursos voltados à qualidade do leite, carne e manipulação de alimentos para atender mercado em expansão

A crescente demanda por profissionais qualificados no setor agropecuário tem impulsionado novas iniciativas de formação em Mato Grosso do Sul. Na tarde desta quinta-feira (17), o coordenador da Escola Técnica em Agropecuária da Acrissul, Guilherme Cavalcante, e o analista Eduardo Strang se reuniram com o representante do Senai, Rodrigo Manoel, para discutir uma parceria voltada à capacitação de alunos.

O encontro tratou da oferta de cursos nas áreas de Qualidade do Leite, Qualidade da Carne e Manipulação de Alimentos, formações alinhadas às necessidades de um setor agropecuário e agroindustrial em constante crescimento e que exige mão de obra cada vez mais especializada.

Segundo a proposta apresentada, os cursos devem abranger desde práticas de ordenha e armazenamento até procedimentos de segurança alimentar, além de técnicas de manejo, abate, processamento e controle de qualidade, fundamentais para atender às exigências dos mercados nacional e internacional.

Na avaliação de Guilherme Cavalcante, a iniciativa busca ampliar a formação dos estudantes e aproximá-los das exigências do mercado de trabalho. “São áreas que apresentam grande demanda por profissionais qualificados. Nosso objetivo é oferecer uma formação cada vez mais completa, preparando os alunos para atuar com excelência e competitividade no setor agropecuário”, destacou.

A expectativa é de que a parceria entre Acrissul e Senai fortaleça a formação técnica e amplie as oportunidades de inserção profissional dos alunos, em um cenário marcado pela expansão da produção agropecuária e pela necessidade de atender padrões cada vez mais rigorosos de qualidade, rastreabilidade e segurança alimentar.

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