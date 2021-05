Agravamento da covid-19 faz cidade de MS decretar toque de recolher de 12h às 5h

A prefeitura de Porto Murtinho distante a 439 quilômetros de Campo Grande, publicou um novo decreto com medidas restritivas, em decorrência do avanço da Covid, na cidade. Dentre as restrições, o município decidiu instalar toque de recolher das 12h às 5h. As decisões entraram em vigor a partir deste sábado (29), às 12h, e seguem até o 8 de junho.

A prefeitura deixou claro que as medidas foram tomadas em decorrência do agravamento da Covid, no município. Além do toque de recolher, Porto Murtinho decretou a proibição da circulação de pessoas e veículos durante os sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. Então, durante a próxima quinta-feira (3 de junho – Corpus Christi) e 4 de junho (ponto facultativo na cidade) os moradores deverão ficar em casa.

Aos finais de semana, feriados e pontos facultativos fica permitido o funcionamento dos serviços por delivery dos setores de alimentação, gás de cozinha, água potável, medicamentos e mercados.

No decreto, ficou determinado o fechamento das pousadas e hotéis, ‘exceto em casos de pessoas que são mensalistas (moradores), ou ainda, sejam viajantes (vendedores, etc) que vêm até a cidade para abastecer o comércio local, como por exemplo os motoristas de caminhões de gêneros alimentícios”.

Estes hóspedes que estão permitidos ficam condicionados à obrigatoriedade de apresentação de resultado negativo para Covid, com prazo de 72 horas.

No decreto, fica também vedado a venda de bebidas alcoólicas aos finais de semana, feriados e pontos facultativos na cidade “bem como fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas nos locais públicos”.

Outros municípios – Nova Andradina decreta toque de recolher das 16h às 5h por nove dias e o prefeito de Dourados decreta lockdown por 14 dias no município.

Igrejas, academias, escolas particulares, autoescolas, salões de beleza e espaços de estética devem ficar fechados durante o período de restrição, como diz o documento oficial.