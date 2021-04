Agora: Witzel sobre impeachment e perde o cargo de governador do Rio

Com 7 votos a 0, o Tribunal Especial Misto decidiu nesta sexta-feira (30) a favor do impeachment do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC). O voto decisivo foi do deputado estadual Alexandre Freitas (Novo).

Eleito em 2018, Witzel foi afastado do cargo em agosto de 2020 por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) após ser acusado de crime de responsabilidade e envolvimento em fraudes, em contratos realizados durante a pandemia.

Essa é a primeira vez que um governador do estado do Rio de Janeiro perde o cargo após sofre um processo de impeachment.