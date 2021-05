Agora: Paulo Gustavo sofre piora no estado de saúde

O ator e comediante Paulo Gustavo sofreu uma piora no estado de saúde após a equipe médica identificar uma fístula bronquíolo-venosa – abertura entre os pulmões e as veias. A informação foi divulgada pela assessoria do artista na tarde desta segunda-feira (03).

“Internado desde 13 de março, no Rio de Janeiro, com quadro de Covid-19, Paulo Gustavo permanece no Serviço de Terapia Intensiva e nas últimas 24 horas surgiram complicações graves. Depois de alguma melhora, Paulo Gustavo subitamente piorou no dia de ontem. A equipe médica emitiu, hoje, novo boletim: ‘Ontem à tarde, após redução dos sedativos e do bloqueador neuromuscular, o paciente acordou e interagiu bem com a equipe profissional e com o seu marido”, diz a nota enviada à imprensa.

No sábado (01), a mãe do artista, Déa Lúcia Amaral pediu orações para o filho e postou nas redes sociais uma prece. “Santa Dulce dos pobres, interceda junto a Jesus para a cura de Paulo Gustavo e de todos os doentes. Fim da pandemia”.