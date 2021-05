AGORA: Lígia Prieto fala direto da Feira Literária de Bonito

A Flib (Feira Literária de Bonito) 2021 começou na quarta-feira (19) e termina neste sábado (22) com muita cultura e arte para todos. Este ano ela está diferente e nossa correspondente voluntária, a atriz multiartista, Lígia Prieto, fala direto da cidade para gente.

Aqui em bonito a praça está vazia. Pouquíssimas pessoas nas ruas. Não é mais como antigamente. Quando a FLIB fazia a cidade inteira ficar dentro da praça da Liberdade, passeando pelos circuitos, oficinas, cursos, apresentações bate-papos sobre criação e literatura. Todo mundo vinha pra Bonito, e todo mundo da cidade também ia para as ruas. Hoje aqui, tem uma árvore lindíssima enfeitada de poesia pela artista Buga Peralta, tem um stand pequeno de livros, e tem 3 telões distribuídos na praça para a divulgação da programação online. Toda a sexta edição da Flib está acontecendo de forma online. Diretamente no youtube da FLIB.

Aqui, eu ando na praça vazia, converso com algumas pessoas, moradores locais, e eles me contam da saudade que carregam das crianças correndo, da musica tocando ao vivo, da praça cheia, das lojas, dos restaurantes, dos hoteis, lotados. Aqui, na cidade vazia eu entrevistei um menino, uma criança enquanto escolhia um livro, perguntei o que ele sentia olhando aquela quantidade de livro, ele me disse que sentia vontade de ler. Fiquei pensando como lutar para isso tudo não parar, pra isso tudo continuar. É isso que a Flib tá fazendo, revolução, uma outra revolução, não como antes.

Mas agora pode atingir pessoas do mundo inteiro inclusive. Porque tudo tá online. E aqui, na cidade mais bonita do brasil, todo mundo também acompanha de dentro de casa. Quem passa pela praça, pode pegar um livro na arvore pra levar pra casa. Pode assistir ao show no telão, é obrigatório o uso das máscaras. E tem alcool em gel distribuido pelo stand e também embaixo na árvore. A revolução continua, não só nas ruas de Bonito, mas também dentro da sua casa! A programação vai até sábado a noite. Ainda da tempo. Acompanhem pelo youtube da Flib.

