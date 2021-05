Agora: Ex-prefeito de Campo Grande é preso por corrupção

O ex-prefeito de Campo Grande, Gilmar Olarte, 50 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (05) pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. O mandado de prisão foi expedido pelo juiz Fernando Chemin Cury.

Informações preliminares revelam que Olarte passou por exame de corpo de delito no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol). O ex-prefeito foi condenado com trânsito em julgado há 8 anos e quatro meses em regime fechado.

“Como forma de não frustrar o cumprimento desta ordem judicial, uma vez que com a sua disponibilização imediata nos autos do processo digital poderia, o sentenciado, tomar conhecimento imediato de seu teor e, assim, evadir-se desta capital, determino que o feito tramite de forma sigilosa até o seu cumprimento integral”, diz a decisão do juiz.