Vídeo: Delegado fala sobre investigações no caso de artista encontrada morta em bairro da Capital

O Delegado Rogério Salomão, da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf ), responsável pelo caso que investiga a morte da artista plástica Catarina Marques, fala com a equipe do Jornal O Estado Online neste momento, à respeito da abordagem do inquérito e informações do crime.

O corpo de Catarina Marques foi encontrado pela filha na casa onde morava, localizada no bairro Monte Castelo. Ela estava amarrada e amordaçada, na manhã desta terça-feira (4).

Com informações de Itamar Buzzatta