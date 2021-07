Delcídio explica Crise Hídrica

Clique aqui e assista.

O ex-senador Delcídio do Amaral é Engenheiro Eletricista e participou de todos os governos presidenciais de alguma forma até antes de Dilma Rousseff. Ele conversa com a editora-chefe do O Estado MS online e O Estado Play, Keliana Fernandes, sobre a situação da energia no Brasil. Delcídio explica o racionamento e a bandeira vermelha 2, além do aumento de 52%, além de já estar na bandeira vermelha devido a chamada crise hídrica brasileira. O especialista participou da construção e montagem da Usina de Tucuruí, no Pará. Foi ministro de Minas e Energia no governo Itamar Franco e diretor da Petrobras no governo FHC.