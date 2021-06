Cai ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles; Bolsonaro nomeia novo titular

Ricardo Salles pediu exoneração do ministério do Meio Ambiente na tarde desta quarta-feira (23). Salles ficou dois anos e meio à frente da pasta e concedeu entrevista há pouco confirmando a saída do governo Bolsonaro.

A exoneração foi publicada no Diário Oficial da União onde consta que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nomeou Joaquim Alvaro Pereira Leite como novo ministro do Meio Ambiente.

No momento, Salles é alvo de inquérito autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-ministro é acusado de ter interferido em investigações sobre apreensão de madeira.

*Matéria atualizada às 16h28 para acréscimo de informações