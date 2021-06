Agepan inicia pesquisa de satisfação do usuário do transporte intermunicipal

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos – Agepan deu início a uma pesquisa de satisfação dos usuários do transporte rodoviário intermunicipal. Passageiros já podem responder ao questionário na página da Agência na internet (www.agepan.ms.gov.br). A partir da próxima semana serão feitas também entrevistas presenciais no desembarque em terminais de Campo Grande e cidades do interior.

Além do transporte, posteriormente serão pesquisados outros serviços, com o objetivo de começar a compor um importante indicador previsto no Plano Plurianual da Agência, o Índice de Satisfação dos Usuários dos Serviços Públicos Delegados. “A realização periódica de pesquisa de satisfação é um instrumento da Agência Reguladora que ajuda a orientar possíveis adequações e melhorias no fornecimento do serviço”, explica o diretor-presidente, Carlos Alberto de Assis. “Estamos começando com o transporte e depois serão pesquisados os demais serviços que a Agepan fiscaliza, como saneamento, gás canalizado, rodovia. É muito importante que as pessoas que são clientes de algum desses serviços opinem e contribuam”.

Transporte

O público que viaja de ônibus entre as cidades de Mato Grosso do Sul é o primeiro a ser pesquisado. Existem duas formas de responder ao questionário.

Internet

Para a pesquisa via site da Agepan, a Assessoria de Tecnologia da Informação desenvolveu uma solução utilizando a ferramenta Google Forms para a inclusão do questionário e planilha de tabulação das respostas. Basta clicar no banner “A Agepan quer ouvir você” e ir preenchendo as respostas conforme solicitado.

Para ajudar na divulgação da pesquisa digital e fazer com que o levantamento atinja um maior número de usuários, as transportadoras devem colocar um cartaz informativo em seus guichês, conforme modelo definido pela Agepan.

Presencial

A satisfação do usuário também vai ser pesquisada a campo, com entrevistas feitas pelos fiscais da Agência, treinados pela Câmara Técnica de Transportes e Gerência de Planejamento para executar a atividade.

Para isso, foram selecionadas as linhas que tiveram o maior fluxo de passageiros no ano de 2020. Conforme a metodologia a ser aplicada, a amostra para o levantamento será de 2.355 viajantes.

Esta semana foi feito o teste de validação do questionário que será aplicado no início de julho. (com assessoria)