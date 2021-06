Presidente Bolsonaro visita Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) visita o Mato Grosso do Sul na quarta-feira (30). O chefe de Estado irá participar de uma cerimônia alusiva à Modernização e ampliação da rede de radares de vigilância do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (Sisceab), em Ponta Porã, a 329 km de Campo Grande.

A cerimônia de amanhã acontece na rua Guia Lopes, próximo a Escola Topo Gigio, às 11h25. Na ocasião serão lançados novos radares que devem ajudar na identificação de aeronaves voando em baixas altitudes na região de fronteira. Administrado pela Força Aérea, os radares também irão combater o tráfego aéreo ilícito.

Um radar do mesmo tipo foi inaugurado pelo próprio Bolsonaro em agosto do ano passado, em Corumbá. Administrado pela Força Aérea Brasileira, o equipamento amplia a vigilância aérea brasileira e o combate ao tráfego aéreo ilícito, com foco na Região Centro-Oeste brasileiro.

Bolsonaro e MS

Essa é a segunda vez que o presidente cumpre agenda oficial no Estado neste ano. Em maio, Bolsonaro visitou um assentamento de Santa Mônica em Terenos, onde realizou a entrega de 307 títulos de posse de terra a agricultores familiares. Durante a passagem, ele chegou a almoçar na Churrascaria Estrela do Sul.