Advogado é indiciado por feminicídio pela morte de ex-líder do PSL encontrada degolada

O advogado acusado da morte de Fernanda Ribeiro, ex-liderança do PSL em Mato Grosso do Sul, foi indiciado pelo crime de feminicídio. Ele está preso e foi internado novamente no hospital da Cassems em Nova Andradina, cidade localizada na região do Vale do Ivinhema, após passar mal.

A informação do indiciamento foi confirmada pelo delegado responsável pelas investigações, Filipe Davanso Mendonça, de Batayporã, durante coletiva nesta quinta-feira, dia 06 de maio. Conforme o site Nova News, também não foi descartada a participação de outras pessoas no crime.

A princípio, mais de 30 pessoas já foram ouvidas informalmente sobre o caso. Formalmente, foram 20 pessoas que prestaram depoimento. O delegado informou que o acusado permaneceu em silêncio durante todo o tempo que esteve na delegacia.

Na manhã desta quinta-feira ele passou mal e foi hospitalizado. O advogado deve ser transferido ao Presídio Militar em Campo Grande.

Feminicídio

A vítima foi encontrada morta, degolada, na manhã do dia 29 de abril, em uma lavoura nas margens da Rodovia MS-276, em Batayporã. O corpo tinha sinais de degolamento.

A partir daí foi iniciada a investigação e o advogado, ex-namorado da vítima, acabou preso e encaminhado para a delegacia no domingo (2). Desde então, ele já tinha passado mal outra vez e precisou ser levado ao hospital. Apesar das acusações, ele nega o crime.

Conforme a polícia, análise dos dados do celular do acusado teriam indicado no registro do GPS que ele passou pelo local do crime. O advogado teve pedido de habeas corpus negado.