Adolescentes com ficha criminal são apreendidos no bairro Los Angeles

Dois adolescentes foram apreendidos no momento em que traficavam drogas no bairro Los Angeles em Campo Grande. O flagrante aconteceu no final da manhã desta quinta-feira (17) pela Polícia Civil junto a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR).

Na ocasião, a equipe encontrou 32 porções de maconha com peso total de 145g. Segundo informações do boletim de ocorrência, os dois possuem antecedentes, um deles por tráfico e outro por roubo. A dupla foi encaminhada à Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude DEAIJ para as providências cabíveis.