Vídeo: Adolescente quebra e coloca fogo em terminal da Capital

Adolescente de 15 anos foi apreendido na noite de sábado (17) após quebrar e colocar fogo em uma das cabines do Terminal Guaicurus, localizado na Avenida Gury Marques em Campo Grande. Equipe do Corpo de Bombeiros estiveram no local para conter as chamas.

O jovem foi conduzido até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Cepol. A polícia acionou a mãe e informou sobre o fato, porém ela disse que não poderia ir até a delegacia buscar o filho, pois tinha apenas R$ 3 reais.

Uma equipe policial levou o menor para casa que irá responder por ato infracional análogo ao crime de dano ao patrimônio público.

Matéria editada às 11h39 para acréscimo de informações

Confira o vídeo: