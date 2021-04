Adolescente que liderava roubo de carros é apreendido

Um adolescente apontado como líder do furto de veículos no município de Naviraí, cidade a 296 quilômetros de Campo Grande, foi apreendido na manhã desta quarta-feira (14). Ele confessou ter roubado vários veículos na companhia de um amigo da mesma idade.

O menino responderá por furto e conforme prevê a legislação vigente, após ser ouvido na presença dos pais o adolescente foi liberado. A Polícia Civil esclareceu ainda que para evitar ser uma possível vítima de furto, é necessário ter atenção ao descer do carro, sempre se certificar que as portas estejam travadas. De acordo com as autoridades, medidas simples como esta faz com que a chance de ser vítima de furto nesta modalidade caia drasticamente.

Da redação com informações de Itamar Buzzatta