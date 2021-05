Adolescente não suporta ver mãe ser ameaçada e atira na cabeça do pai

O menor de idade fugiu do local deixando o revólver que era do seu avô para trás

André Pereira da Silva, 48, foi baleado com um tiro na cabeça disparado pelo próprio filho, de 16 anos, na noite de quinta-feira (20), numa casa da rua Coronel João Dantas, região Sul de Três Lagoas – 334 quilômetros de Campo Grande. A vítima do tiro foi levada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o Hospital Auxiliadora em estado gravíssimo.

Segundo JP News, André que estava separado da ex-convivente a quase quatro meses. Ele não aceitava o fim do relacionamento e procurava a mãe do adolescente para ameaçar e agredi-la. O comportamento do pai já tinha despertado revolta no adolescente.

Além disso, na noite de terça-feira (18), André foi até o portão da residência armado para promover ameaças contra a ex-mulher que já havia registrado vários boletins de ocorrência e garantido uma medida protetiva.

Já na noite de quinta-feira (20), o adolescente viu o pai parar o carro na esquina, ir até a residência e levar embora seu irmão mais novo. Em seguida, André pegou a bicicleta de um amigo do filho e seguiu até o portão de sua ex-mulher, nesse momento o suposto autor saiu da residência com um revólver calibre 32 e disparou na testa do pai.

Na sequência, o menor de idade fugiu do local deixando o revólver que era pertencente a seu avô para trás. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado pela Terceira Delegacia de Polícia Civil.