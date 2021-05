Adoção: Poodle abandonado com olho em putrefação ganha novo lar

O poodle, encontrado em estado debilitado e amarrado dentro de um banheiro no quintal de uma residência no dia 28 de abril, ganhou um novo lar. A Polícia Militar Ambiental (PMA) informou que encontrou nesta terça-feira (04) a responsável por deixar o cachorro abandonado no local.

A mulher foi achada no assentamento rural Santa Marina, localizado a 45 km de Bela Vista. Para a PMA, ela negou ter trancado e amarrado o poodle e alegou que não era dona do cachorro e que o colocou no banheiro depois de encontrá-lo em frente à residência. Ela ainda disse que é semianalfabeta e por estar desempregada não teria condições de pagar o aluguel da casa, por isso saiu do local.

A PMA informou que o fato dela ter saído da casa e deixado o animal sem alimento e água caracteriza maus tratos. A infratora foi autuada administrativamente e multada em mil reais, e irá responder por crime ambiental de maus-tratos a animais.

Adoção

O poodle precisou realizar cirurgia de remoção do olho já que o órgão estava infestado de larvas. O cachorro está recuperado e sem risco de vida.

Uma jovem de 19 anos, que reside em Bela Vista, adotou o cãozinho que agora poderá levar uma vida normal.